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Двукратный олимпийский чемпион по борьбе из России будет включён в Зал славы UWW

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе из России будет включён в Зал славы UWW
Мавлет Батиров
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Российский борец вольного стиля двукратный олимпийский чемпион Мавлет Батиров будет включён в Зал славы Объединённого мира борьбы (UWW). Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Это произойдёт 5 августа в Доме борьбы в Париже перед стартом соревнований по спортивной борьбе в рамках Олимпийских игр 2024 года.

Уточняется, что Батиров станет 24-м по счёту россиянином, которого включат в Зал славы. Ранее этого удостаивались Сослан Андиев, Анатолий Белоглазов, Гоги Когуашвили, Александр Карелин, Михаил Мамиашвили, Бесик Кудухов, Бувайсар Сайтиев и Иван Ярыгин.

Батиров побеждал на Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в весовой категории до 55 кг и на Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай) в весе до 60 кг.

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