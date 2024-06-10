В Ленинградской области погиб российский парашютист

Российский парашютист погиб после прыжка с воздушного судна. Трагедия произошла в Ленинградской области, об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Причиной тому послужил отказ парашютной системы и позднее раскрытие запасного парашюта. ЧП произошло в районе посадочной площадки «Северный ветер» в деревне Путилово.

«По предварительным данным, 9 июня в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен», – говорится в тексте сообщения на официальном сайте ведомства.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Расследование на контроле прокуратуры.