Смотрите на «Чемпионате» мини-сериал об истории красноярского регби

В минувшее воскресенье в рамках матча 14-го тура PARI Чемпионата по регби прошло 149-е красноярское дерби. «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» со счётом 30:18.

Матч был приурочен к 55-летию красноярского регби. Датой основания является сентябрь 1969 года, когда в Красноярском политехническом институте была организована секция регби и создана команда «Политехник», которая впоследствии стала «Красным Яром». Сейчас регбийные клубы «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» – визитная карточка Красноярского края. Каждый является 12-кратным чемпионом страны.

К юбилейной дате вышел мини-сериал, рассказывающий об основных вехах в развитии и становлении регби в Красноярске. Все 11 серий доступны на «Чемпионате».

На данный момент «Енисей-СТМ» набрал 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Красный Яр» замыкает тройку сильнейших – в активе команды 50 очков после 13 игр.