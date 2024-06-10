Чемпион России по прыжкам в воду заявил, что будет следить за Олимпиадой

Чемпион Европы Никита Шлейхер поделился ожиданиями от выступлений на Играх БРИКС, а также рассказал, что будет следить за Олимпийскими играми. Сегодня, 10 июня, спортсмен стал чемпионом России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

– Сегодняшний старт являлся отбором к Играм БРИКС. Было ли от этого какое-то особое напряжение?

– Напряжения не было, потому что на вышке я прыгаю, чтобы получить удовольствие. А мой профильный снаряд — это трамплин.

– Но в этом году ты выиграл всю вышку.

– Да, это просто фантастика. Раньше такого никогда не было.

– Какую оценку поставишь себе в целом по сезону?

– Наверное, четвёрку. Всё-таки были недочёты. На Играх БРИКС буду бороться за победу во всех снарядах.

– Будешь ли следить за Олимпиадой?

– Да, конечно. С удовольствием посмотрю. Всегда интересно наблюдать, что происходит в мире, – приводит слова Шлейхера Metaratings.

Спортивные игры стран БРИКС — ежегодное международное мультиспортивное мероприятие, организуемое с 2016 года. В этом году соревнования состоятся в Казани с 11 по 24 июня.