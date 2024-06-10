Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион России по прыжкам в воду заявил, что будет следить за Олимпиадой

Чемпион России по прыжкам в воду заявил, что будет следить за Олимпиадой
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы Никита Шлейхер поделился ожиданиями от выступлений на Играх БРИКС, а также рассказал, что будет следить за Олимпийскими играми. Сегодня, 10 июня, спортсмен стал чемпионом России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

– Сегодняшний старт являлся отбором к Играм БРИКС. Было ли от этого какое-то особое напряжение?
– Напряжения не было, потому что на вышке я прыгаю, чтобы получить удовольствие. А мой профильный снаряд — это трамплин.

– Но в этом году ты выиграл всю вышку.
– Да, это просто фантастика. Раньше такого никогда не было.

– Какую оценку поставишь себе в целом по сезону?
– Наверное, четвёрку. Всё-таки были недочёты. На Играх БРИКС буду бороться за победу во всех снарядах.

– Будешь ли следить за Олимпиадой?
– Да, конечно. С удовольствием посмотрю. Всегда интересно наблюдать, что происходит в мире, – приводит слова Шлейхера Metaratings.

Спортивные игры стран БРИКС — ежегодное международное мультиспортивное мероприятие, организуемое с 2016 года. В этом году соревнования состоятся в Казани с 11 по 24 июня.

Материалы по теме
Как российскому спортсмену попасть на Олимпийские игры? Пять (не)простых шагов
Как российскому спортсмену попасть на Олимпийские игры? Пять (не)простых шагов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android