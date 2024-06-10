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Лидер сборной России по гандболу Михайличенко приостановила карьеру в возрасте 22 лет

Лидер сборной России по гандболу Михайличенко приостановила карьеру в возрасте 22 лет
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 левая полусредняя ЦСКА 22-летняя российская гандболистка Елена Михайличенко объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Отметим, что в последние годы Михайличенко укрепилась в роли лидера сборной России.

«Долго думала, что мне стоит ответить и надо ли вообще что-то говорить. Но понимаю, насколько важно болельщикам услышать эту информацию от меня. Я не перехожу в другой клуб, я не продлила контракт с ЦСКА. Хочу пожить здесь и сейчас, вне профессионального спорта. Несмотря на свой достаточно юный возраст, я прожила насыщенные годы гандбольной жизни. Теперь мне хочется уделить пристальное внимание себе, в частности — своему здоровью. Как и каждый профессиональный спортсмен, я немало оставила его на площадке. Пока у меня есть возможность пожить для себя, я хочу ей воспользоваться. И сейчас, и наверняка в будущем буду благодарна себе за это решение.

Хотя спортсменов ведь обычно воспитывают иначе: нужно жертвовать здоровьем для достижения результата до последнего. И это нормально, часть нашей профессии. Ха, причём нам это порой даже нравится, есть какой-то элемент мазохизма. Но надо уметь останавливаться. Других деталей сообщать не буду, хочу оставить это в пределах своих личных границ. Пауза по ходу сезона на меня сильно повлияла. За эти четыре месяца я смогла о себе позаботиться, дать достаточно внимания. Хочу вновь дать себе время.

По поводу дальнейших спортивных планов — я не зарекаюсь. Гандбол — это моя страсть, это то, что я умею делать хорошо. От игры и тренировок я получаю удовольствие. Если у меня возникнет желание вернуться и будут соответствующие предложения от команд — то почему нет. Я открыта для любых возможностей, которые мне может преподнести жизнь», — приводит слова Михайличенко «Быстрый центр».

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