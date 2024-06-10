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«Газпром-Югра» сравнял счёт в финальной серии ЧР, одолев «Ухту» в серии пенальти

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» сравнял счёт (1:1) в серии с «Ухтой» в рамках финала чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

Второй матч серии прошёл в Ухте. Встреча выдалась невероятно напряжённой: в основное время команды не сумели определить сильнейшую (2:2), в добавленное время каждая добавила себе по одному голу. Вследствие чего матч перешёл в серию пенальти, где сильнее оказались футзалисты югорского клуба (6:5).

Мини-футбол. Чемпионат России, PARI Суперлига. Плей-офф. Финальная серия. Второй матч:

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Ухта» (Ухта) – 4:3 (2:2, 1:1 (д.в.), 6:5 (пен.));

счёт в серии: 1-1.

Третий матч серии команды проведут в Югорске 15 июня.

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионат России выиграли футзалисты «КПРФ», в финальной серии победившие «Норильский никель».