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«Тюмень» в дополнительное время обыграла «КПРФ», сравняв счёт в серии за третье место ЧР

Мини-футбольный клуб «Тюмень» сравнял счёт в бронзовой серии с «КПРФ» (Москва) в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

Во втором матче, который прошёл в Климовске на стадионе «Юность», футзалисты «Тюмени» в дополнительное время переиграли действующих чемпионов страны со счётом 5:4. Хет-трик на свой счёт в данной встрече записал нападающий «Тюмени» Андрей Батырев.

Мини-футбол. Чемпионат России, PARI Суперлига. Плей-офф. Серия за третье место. Второй матч:

«Тюмень» (Тюмень) – «КПРФ» (Москва) – 5:4 (3:3 (основное время), 2:1 (дополнительное)).

Счёт в серии: 1-1.

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионат России выиграли именно футзалисты «КПРФ», в финальной серии победившие «Норильский никель».