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Качмарек с национальным рекордом выиграла финальный забег на 400 м на чемпионате Европы

Качмарек с национальным рекордом выиграла финальный забег на 400 м на чемпионате Европы
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Олимпийская чемпионка 2020 года в смешанной эстафете польская легкоатлетка Наталия Качмарек завоевала золото чемпионата Европы – 2024 в беге на 400 метров.

В финальном забеге Качмарек преодолела дистанцию за 48,98 секунды. Со вторым результатом (49,07) финишировала победительница юниорского чемпионата Европы на дистанциях 100 и 200 метров, представительница Ирландии Расидат Аделеке. Тройку призёров замкнула Лике Клавер из Нидерландов (50,08).

Стоит отметить, что в финальном забеге Качмарек установила новый рекорд Польши. Предыдущее лучшее время на дистанции 400 метров у женщин держалось с 1976 года и было установлено Иреной Шевиньской (49,28).

26-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике проходит в Риме (Италия). Соревнования продлятся до 12 июня.

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