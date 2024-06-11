Игры БРИКС — 2024: логотип

С 11 по 24 июня в Казани пройдёт международное мультиспортивное соревнование Игры стран БРИКС. Всего на соревнованиях будет представлено 27 видов спорта, в которых спортсмены разыграют 387 комплектов медалей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с логотипом Игр БРИКС.

Фото: Пресс-служба Игр Брикс

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы.