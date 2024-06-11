Игры БРИКС — 2024: даты проведения

С 12 по 23 июня в Казани пройдут Игры БРИКС. Участие в международных соревнованиях примут более 4500 атлетов из 90 стран. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

Церемония открытия запланирована на 12 июня в МВЦ «Казань Экспо», её смогут посетить только участники Игр БРИКС. Церемония закрытия пройдёт в рамках праздника Сабантуй (национальный татарский праздник) 23 июня. Её смогут посетить все желающие.

В заключительные дни Игр в Казани пройдёт встреча министров спорта стран БРИКС, на которой будет обсуждаться дальнейшее развитие формата соревнований.

Ранее стало известно, что за 10 дней до старта Игр стран БРИКС в Казани болельщики раскупили билеты на финалы по семи видам спорта (бадминтону, боксу, настольному теннису, прыжкам в воду, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастике).