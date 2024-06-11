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Игры БРИКС-2024: талисман, символ

Игры БРИКС — 2024: талисман
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С 12 по 23 июня в Казани пройдут Игры БРИКС. Участие в международных соревнованиях примут более 4500 атлетов из 90 стран. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Талисманом Игр БРИКС будет леопард Бринсик.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с талисманом соревнований.

Фото: Пресс-служба Игр БРИКС

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы.

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