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Спортивные игры БРИКС-2024: где смотреть трансляции

Игры БРИКС — 2024: где смотреть
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С 12 по 23 июня в Казани пройдут Игры БРИКС. Участие в международных соревнованиях примут более 4500 атлетов из 90 стран. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

Трансляция соревнований пройдёт на телеканале «Матч ТВ» и на официальном сайте Игр БРИКС.

В заключительные дни Игр в Казани пройдёт встреча министров спорта стран БРИКС, на которой будет обсуждаться дальнейшее развитие формата соревнований.

Ранее стало известно, что за 10 дней до старта Игр стран БРИКС в Казани болельщики раскупили билеты на финалы по семи видам спорта (бадминтону, боксу, настольному теннису, прыжкам в воду, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастике).

В прошлом году первое место в общем командном зачёте заняла Россия, завоевав в сумме 59 медалей.

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