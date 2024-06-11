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Главный тренер МФК «Газпром-Югра» высказался о втором матче с «Ухтой» в финале Суперлиги

Главный тренер МФК «Газпром-Югра» высказался о втором матче с «Ухтой» в финале Суперлиги
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Главный тренер мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» Владимир Колесников прокомментировал победу своей команды во втором матче серии с «Ухтой» в рамках финала чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Игра прошла в понедельник, 10 июня, в Ухте и завершилась победой югорчан по пенальти — 4:3 (2:2, 1:1 (д.в.), 6:5 (пен.).

Пари Суперлига . Финал
10 июня 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
3 : 3
5 : 6
Газпром-Югра
Югорск
0:1 Понкратов – 9'     0:2 Виноградов – 13'     1:2 Щимба – 16'     2:2 Прудников – 36'     3:2 Гитта – 44'     3:3 Гильерме – 45'    
Удаления: Денисов – 13' / нет

«Благодарю болельщиков, которые были на игре. Были очень интенсивные матчи. Команды показали мобильные игры. Для нас сложно развивался матч, было много работы без мяча. Где-то больше играли через вратаря, быстро теряли мяч. В пенальти могло повезти любой команде. Это и мастерство, и удача. Нужно иметь большую скамейку, чтобы не терять интенсивность. Все в разных состояниях, каждый по-своему восстанавливается. Дальше будут интересные игры», — приводит слова Колесникова пресс-служба югорского клуба.

Счёт в серии до трёх побед ничейный — 1:1. Следующая игра состоится в Югорске 15 июня.

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