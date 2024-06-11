МФК «Газпром-Югра» после матча в Ухте возвращался домой на вертолёте

В понедельник, 10 июня, мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» одержал победу над «Ухтой» во втором матче финальной серии чемпионата России – 2023/2024. Игра прошла в Ухте и завершилась победой гостей по пенальти — 4:3 (2:2, 1:1 д.в., 6:5 пен.). После матча команда полетела домой на вертолёте.

Фото: пресс-служба МФК «Газпром-Югра»

Фото: пресс-служба МФК «Газпром-Югра»

«Летим на домашнюю площадку в Югорск», — подписала фото пресс-служба МФК «Газпром-Югра» и поставила эмодзи «вертолёт».

Расстояние от Ухты (Республика Коми) до Югорска (ХМАО-Югра) составляет 556 километров.

В первом матче серии победила «Ухта». Основное время матча закончилось вничью — 3:3, в дополнительное время команда из Коми переиграла соперников со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии до трёх побед ничейный — 1-1. Следующая игра состоится в Югорске 15 июня.