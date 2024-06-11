«К отбору есть вопросы». Спиридонова — о непопадании на Игры БРИКС

Российская легкоатлетка Наталья Спиридонова рассказала, что была расстроена, когда не попала на Игры БРИКС, а также прокомментировала участие в Открытом чемпионате Малайзии.

«Многие знают, что у нас был отбор на командном чемпионате России. Везут первую тройку, я проиграла по попыткам второму и третьему месту и осталась лишь на четвёртой позиции. Совру, если скажу, что меня это не огорчило, первые пару дней я погрустила. Но, ещё находясь в Сочи, нам поступило предложение поехать на Открытый чемпионат Малайзии. Тренер согласилась моментально.

Так что сегодня мы вылетаем, я три года не выезжала на международные соревнования, безумно жду и хочу уже оказаться в секторе. Наверное, так и должно было быть. Будь мы в тройке, то никакой Малайзии мы не увидели бы. Так ещё и под флагом сборной России, это будет для меня впервые.

Конечно, звучит забавно, имея олимпийский норматив, не попасть на Игры БРИКС… к отбору, конечно, есть вопросы, но все были в одних условиях. Я знаю как минимум двух людей, которые тоже пролетели, хотя они одни из лидеров нашей страны», — написала Спиридонова в социальных сетях.

Ранее первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, кто из российских атлетов примет участие в Открытом чемпионате Малайзии.