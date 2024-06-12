Полина Кнороз рассказала о своей подготовке к Играм БРИКС

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала о своей подготовке к Играм стран БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

«Подготовка проходила очень спокойно, плавно, потому что последнюю неделю я была очень загружена. Соревнования чуть ли не через день. Так что мы особо не дёргались. Дополнительную нагрузку организму не давали, чтобы, так сказать, справиться с наплывом эмоций», — сказала Кнороз в эфире «Матч ТВ».

Участие в международных соревнованиях примут более 4500 атлетов из 90 стран. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Церемония открытия запланирована на 12 июня в МВЦ «Казань Экспо», её смогут посетить только участники Игр БРИКС. Церемония закрытия пройдёт в рамках праздника Сабантуй (национальный татарский праздник) 23 июня. Её смогут посетить все желающие.