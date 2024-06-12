Фемке Бол выиграла чемпионат Европы в беге на 400 метров с барьерами

24-летняя нидерландская бегунья Фемке Бол стала чемпионкой Европы на дистанции 400 метров с барьерами. Бол показала результат 52,49 секунды, установив рекорд турнира.

Серебряную медаль завоевала французская спортсменка Луиза Мараваль (54,23), третье место заняла ещё одна представительница Нидерландов Кателейн Петерс (54,37).

Бол завоевала четвёртое золото чемпионатов Европы на открытом воздухе в карьере. Помимо этого, на счету нидерландской спортсменки четыре победы на ЧЕ в помещениях, две золотые медали чемпионата мира, завоёванные в 2023 году, и бронзовая медаль Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). Бол является рекордсменкой мира на дистанции 400 метров в помещении.

Напомним, чемпионат Европы по лёгкой атлетике проходит в Риме (Италия) с 7 по 12 июня.