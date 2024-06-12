Глава ОКР Поздняков поздравил жителей страны с Днём России

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил жителей страны с Днём России.

«Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем день нашей великой Родины! Страны, в которой живём и воспитываем наших детей и внуков, стремимся к профессиональным успехам, достижениям и победам, в том числе в спорте, храним и преумножаем традиции, заложенные предками.

Россия всегда была сильна единством своего многонационального народа, основанным на общечеловеческих ценностях, особенно перед лицом внешних вызовов. И сегодня наша общая задача — продолжать строить сильную, независимую, самобытную страну, которая занимает уникальное место в мировой истории. Каждый человек способен на многое, а все вместе — на великие свершения! С праздником!» — написал Поздняков в своих социальных сетях.