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Путин подписал закон об упрощённом поступлении в вуз спортсменам-чемпионам

Путин подписал закон об упрощённом поступлении в вуз спортсменам-чемпионам
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому победителям спортивных соревнований предлагается предоставить особые права при поступлении в высшие учебные заведения. Соответствующий документ размещен на сайте Официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, льготы в виде поступления без экзаменов предлагается предоставить чемпионам и призёрам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в программы Олимпиады, Паралимпиады и Сурдлимпиады, а также победителям иных соревнований, перечень которых утверждается Правительством РФ.

В пояснительной записке отмечается, что в условиях отсутствия крупных спортивных турниров многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства. Подчёркивалось, что возможность льготного поступления в высшее учебное заведение по итогам выступления на утверждённых правительством РФ спортивных соревнованиях является одним из мотивов этого не делать.

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