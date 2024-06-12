Ваут ван Арт и Йонас Вингегор могут вернуться на «Тур де Франс» этим летом

Серебряный призёр Олимпиды-2020 в командной гонке, бельгийский велогонщик Jumbo-Visma Ваут ван Арт и двукратный чемпион «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор думают над возвращением на трассы «Тур де Франс» этим летом.

«Это решение 50 на 50. Мы хотим, чтобы ван Арт и Вингегор стартовали с „Тур де Франс“, но для этого они должны быть конкурентоспособными. Им всё еще нужно пройти несколько сеансов специальной работы, чтобы изучить свои данные о мощности, свои ощущения и частоту сердечных сокращений. После этого мы примем решение, — приводит слова менеджера спортсменов Матье Хейбоер газета Het Nieuwsblad.

Хейбоер также добавил, что даже если спортсменам удастся стартовать, не следует ожидать от них предыдущих хороших результатов.

«На данный момент они слишком далеки от своей лучшей формы. Что бы ни случилось, Вингегор не начнёт «Тур де Франс» в роли фаворита. Но мы хотим, чтобы он был в состоянии бороться за подиум», — добавил он.

Напомним, 4 апреля на четвёртом этапе «Тура Страны басков» случился массовый завал, в который попал Вингерор. В результате произошедшего датчанин сломал ключицу и рёбра, а позднее перенёс операцию.

Бельгиец Ван Арт в марте 2024 года также попал в массовую аварию за 67 км до финиша однодневной гонки Dwars door Vlaanderen в Бельгии. Он тоже был прооперирован. Из-за этого спортсмены долгие месяцы не выступали на соревнованиях.