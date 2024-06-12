Листунова отказалась предсказывать результаты Байлз на Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова высказалась о возможных результатах американской гимнастки Симоны Байлз на ближайшей летней Олимпиаде в Париже.

— Что скажете по Байлз? Она способна побить рекорд Латыниной по олимпийским медалям?

— Не знаю, посмотрим там на месте, предугадывать не буду.

— В Париже она выдержит? Не будет такого, как в Токио?

— Это зависит от неё самой. Я ничего по поводу неё не буду говорить, — передаёт слова Листуновой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, Лариса Семёновна Латынина — рекордсменка по количеству олимпийских медалей в спортивной гимнастике среди женщин и мужчин. В её арсенале девять золотых наград на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.

Симона Байлз на данный момент является четырёхкратной олимпийской чемпионкой. Всё золото она выиграла в 2016 году на турнире в Рио-де-Жанейро.