Листунова: слежу за тем, что происходит в мире. Нас могут допустить в любой момент

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, что следит за международными первенствами.

— Как-то следите за тем, что происходит на чемпионате США, что показывает Симона Байлз?

— Да, я интересуюсь этим, потому что интересно, что происходит в мире. Я за этим очень слежу, так как может происходить всё что угодно и в любой момент нас могут выпустить на международную арену. Чтобы мы знали и понимали, как на международные старты выходить. А так, естественно, интересно наблюдать, — передаёт слова Листуновой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Спортсменка выступит на Играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.