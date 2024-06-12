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Гимнастка Листунова рассказала, сохраняет ли мотивацию поехать на следующие ОИ

Гимнастка Листунова рассказала, сохраняет ли мотивацию поехать на следующие ОИ
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, сохраняет ли мотивацию поехать на следующие Олимпийские игры.

— У вас есть генеральная цель? Следующая Олимпиада в Лос-Анджелесе. Будете стараться сохранять мотивацию до неё?
— Ну, посмотрим. Возможно, даже не от меня зависит, потому что всё, как происходит в мире. Если что-то поменяется, то да. Если нет, то я здесь…

— Были ли мысли о смене гражданства?
— Нет, — передаёт слова Листуновой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении множества условий.

Сборная России по гимнастике в полном составе отказалась принимать участие в Играх.

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