Гимнастка Листунова рассказала, сохраняет ли мотивацию поехать на следующие ОИ

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, сохраняет ли мотивацию поехать на следующие Олимпийские игры.

— У вас есть генеральная цель? Следующая Олимпиада в Лос-Анджелесе. Будете стараться сохранять мотивацию до неё?

— Ну, посмотрим. Возможно, даже не от меня зависит, потому что всё, как происходит в мире. Если что-то поменяется, то да. Если нет, то я здесь…

— Были ли мысли о смене гражданства?

— Нет, — передаёт слова Листуновой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении множества условий.

Сборная России по гимнастике в полном составе отказалась принимать участие в Играх.