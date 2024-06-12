Родионенко: женская сборная США выиграет в одни ворота Олимпиаду по гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что сборная США по гимнастике завоюет большинство медалей. По её словам, лидер американской команды Симона Байлз может выиграть несколько золотых медалей и даже обойти мировой рекорд Ларисы Латыниной.

«Вы знаете, что Олимпийские игры для нас закрыты. Что мы там видим? Я уверена, что сейчас женская сборная США всё выиграет в одни ворота. Там Байлз чудеса творит. Но это уникум гимнастики. Она даже может превзойти достижение Латыниной по числу олимпийских золотых наград. Она может, всё может. Если только не случится то, что с ней случилось в Токио. Ну, это непредсказуемо», — передаёт слова Родионенко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, Лариса Семёновна Латынина — рекордсменка по количеству олимпийских медалей в спортивной гимнастике среди женщин и мужчин. В её арсенале девять золотых наград на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.

Симона Байлз на данный момент является четырёхкратной олимпийской чемпионкой. Всё золото она выиграла в 2016 году на турнире в Рио-де-Жанейро.