Австралийская пловчиха установила мировой рекорд на 200-метровке свободным стилем

Двукратная олимпийская чемпионка Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров свободным стилем. 24-летняя австралийка показала результат 1 минута 52,53 секунды.

Рекорд был установлен 12 июня на предолимпийском турнире в Брисбене (Австралия), по итогам которого определится состав сборной Австралии по плаванию на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Предыдущий рекорд принадлежал её соотечественнице Молли О'Каллаган (1.52,85). Он был установлен в июле 2023 года на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония).

23-летняя Титмус — четырёхкратная чемпионка мира. Ей также принадлежит мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем (3.55,38), который она установила на чемпионате мира 2023 года в Фукуоке (Япония).