Ингебригтсен — самый титулованный мужчина в истории чемпионатов Европы

Олимпийский чемпион норвежец Якоб Ингебригтсен выиграл дистанцию 1500 метров в Риме в среду, завоевав рекордное шестое золото чемпионата Европы.

Обладающий мировым рекордом на этой дистанции Ингебригтсен показал результат 3 минуты 31,95 секунды. Серебро завоевал бельгиец Йохем Вермюлен 3 минуты 33,30 секунды, бронзу — итальянец Пьетро Арезе 3 минуты 33,34 секунды.

Ожидается, что на Олимпийских играх в Париже Ингебригтсену предстоит мощное противостояние британцу Джошу Керру, который в прошлом году лишил норвежца золота в Будапеште.

В прошлом месяце Ингебригтсен победил на финише Бриллиантовой лиги в Осло, а несколькими днями ранее на Prefontaine Classic занял второе место после Керра в беге на милю.