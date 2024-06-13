Главные мероприятия ВОД-2024 пройдут на Сахалине

Центральной площадкой Всероссийского олимпийского дня (ВОД), который пройдёт 23 июня, станет Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Южно-Сахалинске.

Участие в церемонии открытия примет президент ОКР, четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. Гостями станут трёхкратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Алла Шишкина и Светлана Колесниченко, олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова, трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, чемпионка мира по сноуборду София Надыршина. Ведущий праздника — олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Всероссийский олимпийский день — 2024 посвящён олимпийской команде России, которая из-за санкций МОК не допущена к участию в международных соревнованиях и в Играх XXXIII Олимпиады в Париже.