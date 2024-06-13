Подведены итоги Спортивных игр ПМЭФ-2024

Более 20 мероприятий по 18 видам спорта прошли в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. При поддержке Фонда Росконгресс ПМЭФ вновь стал площадкой для внедрения новых международных клубных соревнований. В турнирах под эгидой Форума приняли участие спортсмены из десяти стран.

Открыла программу Игр регата имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова, победителем которой стала команда «Ахмат». Многодневную велогонку «Золото Ладоги» выиграл Савва Новиков из Тульской области, опередивший в генеральной классификации велогонщиков из России, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. «Локомотив-Грин Хилл» из Нальчика победил казахстанский «Женыс» (4:1) в финале турнира по дзюдо Loko Cup. Бронзовые медали соревнований завоевал бразильский MinasTenisClub. Участники ПМЭФ также смогли увидеть суперфинал Кубка Победы по боксу, завершившийся победой «Тулы» над «Камой» (3:2).

«Мы провели спортивную программу по 18 видам спорта на качественно новом уровне… Дискуссии о спорте и его будущем стали заметной темой всего Форума», – сказал на итоговом брифинге советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

На Форуме состоялась встреча Министра спорта России Михаила Дегтярева и Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. «Мы придерживаемся позиции, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой. Спорт не нужно путать с геополитикой», – заявил Петер Сийярто. Президент торговой палаты Султаната Оман, его превосходительство Фэсал Аль Раваз принял участие в награждении победителей и призеров Кубка ПМЭФ-2024 по конкуру. Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри вышел на старт традиционного забега, который в этом году прошел под девизом «Навстречу Играм дружбы».

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин приняли участие в сессии «Глобальные проекты российского спорта». Другая сессия в деловой программе была посвящена медийности в спорте.

«Программа Спортивных игр ПМЭФ была сформирована таким образом, чтобы подчеркнуть роль спорта в решении задач по народосбережению, а также показать перспективность новых форматов соревнований. При этом выступление олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой на сессии о Медиалигах и презентации итогов Спартакиады сильнейших еще раз подчеркнуло необходимость усиливать медийность спорта. Решение этой задачи требует внедрения системных механизмов», – сказал директор Центра спортивной подготовки сборных России, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Более 20 победителей Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы приняли участие в мероприятиях для участников ПМЭФ.

1600 участников Форума и жителей Санкт-Петербурга пробежали по центру города. Разминку для них провели олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и звезда бодибилдинга Дарья Кулаева. При поддержке бренда высокотехнологичного топлива G-Drive в забеге приняла участие команда атлетов Специальной Олимпиады России, которую возглавила двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова. По итогам забега G-Drive передал на благотворительность 7500 литров топлива, чтобы особенные спортсмены могли ездить на соревнования. Одной из самых многочисленных стала команда «Авито» и Kismet Capital Group. Прямая трансляция забега на ресурсах «Авито» в VK собрала более 300 тысяч просмотров.

Легенда хоккея Вячеслав Фетисов вместе с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, губернатором Брянской области Александром Богомазом, врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных в составе команды «Политика» выиграли «Лига Ставок Кубок Росконгресса» по хоккею. «АвтоВАЗ» вручил победителям автомобиль LADA NIVA Legenda. По решению команды машина будет передана в Калининградскую область на благотворительные цели. В церемонии награждения приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский. Партнером турнира выступила компания «Полипласт».

Знаменитый тренер ЦСКА Валерий Газзаев возглавил команду ПМЭФ в матче против медийной сборной России, которую сформировал РФС. «Лига Ставок Гала-матч ПМЭФ-2024» завершился вничью (1:1). Голы забили заместитель начальника Управления Президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев и чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков. Также на поле вышли, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Команды усилили звезды российского футбола Алексей Березуцкий, Дмитрий Сычёв, Павел Погребняк, Руслан Нигматуллин и другие.

Штрафные броски призера Олимпиады-2012 по баскетболу Сергея Карасева принесли «Питеру» победу над «Москвой» на последних секундах игры за Кубок Росконгресса по баскетболу (74:73). В матче сыграли заместитель руководителя ФАС Петр Иванов, заместитель генерального директора – руководитель аппарата, ПАО «Россети» Владимир Харитонов, заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Эдуард Гудков, председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев, а также призер Олимпийских игр Сергей Моня, чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт и солистка Мариинского театра Дарья Ионова. Соорганизаторами матча выступили спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт», баскетбольный клуб «Зенит» и «Профсоюзный спортивный клуб». Почетным гостем стала рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова.

Вице-премьер Александр Новак и заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков приняли участие в турнире «Вечерней лиги настольного тенниса» на «Газпром Арене».

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Яков Гинзбург во второй раз выиграл блицтурнир по шахматам, который традиционно прошел при поддержке Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга. Бывшие футболисты сборной России Алан Дзагоев и Олег Шатов стали победителями Кубка «Матч ТВ» по паделу. Кроме того, в корпоративном формате прошел турнир, организованный Федерацией падел России. Участники ПМЭФ также сыграли в Кубках Росконгресса по сквошу, теннису и гольфу, выступили в бизнес-регате «Ведомости» и вышли на старт заплыва на сапбордах по Крюкову каналу и реке Мойке в рамках SUP-завтрак «(От)Личный Петербург». Партнёром Игр выступил Forward — производитель экипировки для сборных России. Участники спортивной программы ПМЭФ-2024 были застрахованы «СберСтрахованием».

Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев открыли вторую торжественную церемонию вручения премии «Чемпион», которая прошла в историческом здании Санкт-Петербургского торгового банка. Лауреатами премии стали президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, ПАО «Совкомбанк», «РОСАТОМ», «АвтоВАЗ», «Лига Ставок», президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран, «Группа компаний Стилобат» и телеканал «Матч ТВ». В церемонии награждения участвовали Бату Хасиков, Алина Загитова, Никита Нагорный, главный тренер сборной «Россия 25» по хоккею Роман Ротенберг, трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту Вячеслав Екимов, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев и руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров. Стратегическими партнёрами премии являются RRCC Business Club и Indoor TV.

На выставке форума были представлены павильоны Минспорта России, Всемирных игр дружбы, Федерации бокса России и Российского футбольного союза.

В рамках работы стенда Игр дружбы Никита Нагорный был официально представлен послом нового глобального турнира. Умар Кремлев провел презентацию новых дисциплин бокса «удара на силу» и «удара на скорость», в которых смогли попробовать себя все участники Форума. Но никто не смог превзойти результат чемпиона мира по боксу Марка Петровского (1084 кг). В павильоне РФС прошли встречи и автограф-сессии Александра Мостового, Дмитрия Сычева и других звезд российского футбола. Участники Форума также смогли посетить матч за женский Суперкубок России футболу, в котором ЦСКА выиграл у «Зенита» 1:0.

Впервые была организована спортивная программа Молодежного дня ПМЭФ, в рамках которой состоялись студенческие турниры по мини-лапте, футболу, и зрелищное мотошоу.

Оператором Игр выступила спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

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