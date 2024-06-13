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Чемпионка России по тяжёлой атлетике Жаткина победила на Играх БРИКС

Чемпионка России по тяжёлой атлетике Жаткина победила на Играх БРИКС
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Чемпионка России по тяжёлой атлетике Елизавета Жаткина завоевала золотую медаль Игр БРИКС в весовой категории до 49 кг. По сумме попыток в рывке и толчке Жаткина показала результат 171 кг. Второе место заняла россиянка Полина Андреева (162 кг). Тройку лидеров замкнула Виктория Товар Милано из Венесуэлы, её результат 143 кг.

На Играх БРИКС — 2024 для России это уже третья золотая медаль. До этого синхронистка Светлана Колесниченко заняла первое место в сольной технической программе. А также четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем технической программы соло.

В четверг в Казани проходит выездное заседание комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту. Также столица республики принимает Игры стран БРИКС, которые проходят с 12 по 24 июня.

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