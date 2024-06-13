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Российские самбисты завоевали девять медалей в первый день Игр БРИКС

Российские самбисты завоевали девять медалей в первый день Игр БРИКС
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Российские самбисты выиграли девять медалей по итогам первого дня Игр БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани.

Павел Иванов (до 58 кг), Софья Емелюкова (до 50 кг), Кирилл Бажин (до 64 кг), Эльмира Кахраманова (до 59 кг) и Даниил Орлов (до 79 кг) завоевали золотые медали.

Также серебро получила Софья Циброва (до 54 кг), а бронзу — Амир Хакуй (до 71 кг).

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы. По итогам турнира разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

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