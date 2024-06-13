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Дарья Нагорная высказалась об участии мужа в Играх БРИКС

Дарья Нагорная высказалась об участии мужа в Играх БРИКС
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Жена олимпийского чемпиона в команде, трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного Дарья высказалась об участии мужа в Играх БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани.

«В Казани прекрасная атмосфера. Мы очень держимся за любые соревнования в нашей стране. Хочется, чтобы они были больше, масштабнее и веселее. Сегодня для каждого спортсмена очень важно выступать, потому что все очень соскучились по этой атмосфере.

Никита травмировал руку? Я за него всегда переживаю. Никогда не смотрю его выступления, нервничаю. К сожалению, сегодня подвела мозоль. С этим уже ничего не сделаешь. Продолжать, конечно, не вариант, но будем рады видеть его в финалах», — сказала Нагорная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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