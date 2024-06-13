Артур Далалоян прокомментировал завоевание серебра многоборья на Играх БРИКС

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян высказался о завоевании серебра многоборья на Играх БРИКС.

«Да классно всё! Я не расстраиваюсь ни в коем случае, отработал от начала до конца. Это самое тяжёлое на соревнованиях – отработать все снаряды от начала и до конца. Я собой доволен. Пробовал на двух снарядах новые комбинации, новые элементы. Психологически это всегда давит, тем более у нас квалификация – это и финал многоборья, к этому нужно привыкнуть, чтобы в первый день на максимум выкладываться. Всё равно же происходит определённая обкатка, всё равно ты привыкаешь к помосту. Для этого квалификация и дана. Здесь другой регламент. Это тоже хорошо, учит нас быть более мобильными. Серебро, как и на чемпионате России, подтвердил. Не расстроен», — передаёт слова Далалояна корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.