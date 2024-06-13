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Далалоян высказался о решении Нагорного сняться с многоборья на Играх БРИКС

Далалоян высказался о решении Нагорного сняться с многоборья на Играх БРИКС
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Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян прокомментировал снятие партнёра по сборной Никиты Нагорного с индивидуального многоборья из-за травмы на Играх БРИКС.

«Конечно же, жалко. Честно говоря, я расстроился, когда Никита снялся. Понятно, что по состоянию здоровья. Я знаю, что такое мозоли, и не один год работал с безумными мозолями, только сейчас более-менее справляюсь, и то не до конца, приходится терпеть. У Никиты на брусьях лопнула мозоль – обидно, что на первом же снаряде произошло», — передаёт слова Далалояна корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В спортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.

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