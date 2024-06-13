Далалоян — об Играх БРИКС: атмосфера похожа на олимпийские фестивали

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян считает, что атмосфера на Играх БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани, похожа на олимпийские фестивали.

«Эти соревнования больше, чем чемпионат России? Это другие соревнования. Конечно, ты чувствуешь атмосферу международных соревнований. Понятное дело, что на трибунах сидят наши болельщики. В Казани безумно любят гимнастику, а я безумно люблю Казань за то, что они всегда тепло встречают и круто поддерживают. Участники из других стран добавляют эмоций, ответственности, важности, своя деревня для спортсменов. Атмосфера точно похожа на олимпийские фестивали, гимназиаду», — передаёт слова Далалояна корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира.