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Далялоян ответил на вопрос, когда он собирается завершать спортивную карьеру

Далялоян ответил на вопрос, когда он собирается завершать спортивную карьеру
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Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян ответил на вопрос, собирается ли он завершать спортивную карьеру в ближайшее время.

«В последнее время много пишут, что я близок к завершению карьеры, а я об этом даже не задумывался. Сначала нужно завершить Игры БРИКС, выступить на Играх дружбы, если они состоятся в этом году. На этот цикл я 100% настраивался, а дальше посмотрим», — передаёт слова Далалояна корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, сегодня, 13 июня, Далалоян завоевал серебро в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира. По итогам турнира разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

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