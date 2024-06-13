Гимнастка Васильева — о золоте в многоборье: наконец-то гимн России сыграл в мою честь

Россиянка Лейла Васильева прокомментировала завоевание золотой медали в индивидуальном многоборье в соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани.

— Было, конечно, немного тяжело соперничать, но я справилась. Понравилась ли атмосфера соревнований? Да, мне очень нравится. Нравится и то, что соорудили такой просторный помост, он синего оттенка. Очень нравится и прямо красиво получилось.

— Понравилось ли, когда звучал гимн России в вашу честь?

— Наконец он сыграл в мою честь. Мы этого долго ждали. Я пела и слушала с душой прям!

— Не удивило, что Ангелина Мельникова выступила сегодня хуже своих возможностей? Можно ли её выступление назвать неудачным?

— Нет, в принципе. Ну да, было обидно, но так вот получилось. Неудачи всегда случаются, — передаёт слова Васильевой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.