Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастка Васильева: мы тренируемся, чтобы сразу были готовы ехать на Олимпийские игры

Гимнастка Васильева: мы тренируемся, чтобы сразу были готовы ехать на Олимпийские игры
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянка Лейла Васильева высказалась об отсутствии международных стартов. Отметим, что сегодня, 13 июня, спортсменка завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье в соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани.

— Следите за соперницами из США, Китая?

— Жалко, что они сюда не смогли приехать. Кажется, если бы они выступали с нами, уровень конкуренции был бы выше. Было б намного круче.

Грустно, что нет никакого выезда заграницу. Это расстраивает. Мы все равно тренируемся, стараемся работать над качеством, и чтобы мы сразу были готовы ехать на Олимпийские игры, — передаёт слова Васильевой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, ближайшие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении множества условий. При этом сборная России по гимнастике в полном составе отказалась принимать участие в Играх.

Материалы по теме
Гимнастка Васильева — о золоте в многоборье: наконец-то гимн России сыграл в мою честь
Материалы по теме
Что посмотреть на Играх БРИКС? Список главных героев и самых интересных финалов
Что посмотреть на Играх БРИКС? Список главных героев и самых интересных финалов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android