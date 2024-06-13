Гимнастка Васильева: мы тренируемся, чтобы сразу были готовы ехать на Олимпийские игры

Россиянка Лейла Васильева высказалась об отсутствии международных стартов. Отметим, что сегодня, 13 июня, спортсменка завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье в соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани.

— Следите за соперницами из США, Китая?

— Жалко, что они сюда не смогли приехать. Кажется, если бы они выступали с нами, уровень конкуренции был бы выше. Было б намного круче.

Грустно, что нет никакого выезда заграницу. Это расстраивает. Мы все равно тренируемся, стараемся работать над качеством, и чтобы мы сразу были готовы ехать на Олимпийские игры, — передаёт слова Васильевой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, ближайшие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении множества условий. При этом сборная России по гимнастике в полном составе отказалась принимать участие в Играх.