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Даниел Маринов прокомментировал завоевание золота многоборья на Играх БРИКС

Даниел Маринов прокомментировал завоевание золота многоборья на Играх БРИКС
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Российский гимнаст двукратный чемпион страны Даниел Маринов высказался о завоевании золота многоборья на Играх БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани.

— Сегодня не всё получилось. Я делал слабую комбинацию на кольцах из-за плеча. И даже на этой лёгкой комбинации у меня не так хорошо получилось. Решил поберечься, но совершил ошибку. Хотелось бы и перекладину сделать получше, но под конец руки просто онемели, и пришлось выбросить один элемент. Сделал не тот, который нужно было, и на 0,2 меньше по сложности. А в целом нормально всё. У меня была цель — набрать определённое количество баллов в многоборье. Я её почти выполнил.

— Готовы ли к завтрашнему дню? Надо восстановиться?
— Сейчас надо просто полежать, посидеть, отдохнуть. Думаю, не сложно переночевать одну ночь.

— Впереди ещё соревнования. Где ещё можете рассчитывать на медали?
— Увидите. Не хочу раскрывать все карты, — передаёт слова Маринова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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