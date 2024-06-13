Российский гимнаст двукратный чемпион страны Даниел Маринов высказался о совместных сборах российских гимнастов с национальной командой Турции. Напомним, об этом ранее сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

— Обрадовались грядущим сборам с национальной командой Турции?

— Мне всегда хотелось попробовать, что это такое, понять, каково это. Мы как раз в прошлом году съездили в Абу-Даби, потренировались там 10 дней. Мне всё безумно понравилось. Такая прям спортивная перезагрузка была. И сейчас так же поедем в Турцию, в Анталию. Надеюсь, там проведём время ещё круче и наберемся опыта, — передаёт слова Маринова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.