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Маринов высказался о совместных сборах российских гимнастов с национальной командой Турции

Маринов высказался о совместных сборах российских гимнастов с национальной командой Турции
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Российский гимнаст двукратный чемпион страны Даниел Маринов высказался о совместных сборах российских гимнастов с национальной командой Турции. Напомним, об этом ранее сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

— Обрадовались грядущим сборам с национальной командой Турции?
— Мне всегда хотелось попробовать, что это такое, понять, каково это. Мы как раз в прошлом году съездили в Абу-Даби, потренировались там 10 дней. Мне всё безумно понравилось. Такая прям спортивная перезагрузка была. И сейчас так же поедем в Турцию, в Анталию. Надеюсь, там проведём время ещё круче и наберемся опыта, — передаёт слова Маринова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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