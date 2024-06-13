Гимнаст Маринов ответил, чувствует ли себя лидером в российской гимнастике

Российский гимнаст двукратный чемпион страны Даниел Маринов ответил на вопрос, чувствует ли себя лидером в российской гимнастике.

— Чувствуете себя первым номером сборной? Ожидали это сейчас? То есть ваш статус за последнее время очень сильно поднялся в российской гимнастике. Внутри себя вот это ощущение изменилось тоже?

— Нет, на самом деле. Вы бы видели, как я тренируюсь на спортбазе (смеётся). Там ни о каком статусе вообще речи не идёт. Ну, это опять же связано с чем? С тем, что за последнее время накопилось много болячек, которые нужно постоянно лечить. А лечение это в то же время и время, на которое у меня всё свободное время и уходит. Мне пришлось пропустить целую неделю тренировок. Лежал в кровати, делал физиотерапию в больнице, в ФМБА. И после этой недели я долго ещё входил в свою форму. Не сказал бы, что сейчас уже всё хорошо, — передаёт слова Маринова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.