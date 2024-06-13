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МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года

МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
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Сегодня, 13 июня, состоялся второй день заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), на которым было принято решение пересмотреть результаты летних Олимпийских игр 1900 года, которые проходили в Париже (Франция). Речь идёт о велогонке гонке на 25 километров.

Второе место в ней занял Ллойд Гильдебранд, представляющий Великобританию. Однако в МОК пришли к выводу, что спортсмен не может принести медаль в копилку этой страны, так как он родился и вырос во Франции, а также до и после Игр 1900 года выступал за французский клуб.

«Исполком согласился внести коррективы в исторические документы МОК. Основываясь на новой информации, исполком МОК решил применить ту же политику, что и в схожих случаях», — сказал на брифинге по итогам второго дня заседания официальный представитель МОК Марк Адам.

При этом расклады в медальной таблице не изменились. По итогам Олимпиады Франция продолжает занимать первое место (27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград). Сборная Великобритании осталась на третьем — 15 золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

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