МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года

Сегодня, 13 июня, состоялся второй день заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), на которым было принято решение пересмотреть результаты летних Олимпийских игр 1900 года, которые проходили в Париже (Франция). Речь идёт о велогонке гонке на 25 километров.

Второе место в ней занял Ллойд Гильдебранд, представляющий Великобританию. Однако в МОК пришли к выводу, что спортсмен не может принести медаль в копилку этой страны, так как он родился и вырос во Франции, а также до и после Игр 1900 года выступал за французский клуб.

«Исполком согласился внести коррективы в исторические документы МОК. Основываясь на новой информации, исполком МОК решил применить ту же политику, что и в схожих случаях», — сказал на брифинге по итогам второго дня заседания официальный представитель МОК Марк Адам.

При этом расклады в медальной таблице не изменились. По итогам Олимпиады Франция продолжает занимать первое место (27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград). Сборная Великобритании осталась на третьем — 15 золотых, семь серебряных и девять бронзовых.