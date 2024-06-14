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Индийская шахматистка победила на юниорском чемпионате мира

Индийская шахматистка победила на юниорском чемпионате мира
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18-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмух стала чемпионкой мира среди девушек до 20 лет. Индийская шахматистка одержала девять побед и дважды сыграла вничью в 11 турах.

Второе место заняла представительница Армении Мариам Мкртчян. От победительницы она отстала на пол-очка. Бронзовым призёром стала Аян Аллахвердиева из Азербайджана. Она набрала 8,5 балла.

От России в турнире среди девушек принимала участие одна шахматистка. Анна Журова вошла в первую двадцатку с семью очками в активе, одержав пять побед, дважды проиграв и трижды сыграв вничью.

Чемпионат мира по шахматам среди юниоров и юниорок прошёл со 2 по 13 июня в Гандинагаре, Индия. У мужчин победил Ногербек Казыбек, представляющий Казахстан. Второе место занял армянский шахматист Мамикон Гарибян.

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