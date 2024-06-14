Наталья Спиридонова выиграла турнир в Малайзии по прыжкам в высоту

Российская легкоатлетка Наталья Спиридонова одержала победу в прыжках в высоту на турнире в Малайзии. Результат россиянки — 1,87 метра. Она выступала под флагом России.

Спиридонова — победительница зимнего чемпионата России 2024 года. Ранее она не отобралась на проходящие с 12 по 23 июня в Казани Игры БРИКС. Спортсменка заявилась на открытый чемпионат Малайзии при содействии Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Открытый чемпионат Малайзии по лёгкой атлетике проходит с 14 по 16 июня. Соревнования значатся в календаре World Athletics. Пресс-служба турнира анонсировала участие России, Австралии, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы. В это же время в Казани начнутся Игры БРИКС. Соревнования по лёгкой атлетике там состоятся с 15 по 16 июня.