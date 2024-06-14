Ногербек Казыбек стал победителем юниорского чемпионата мира по шахматам

Шахматист из Казахстана Ногербек Казыбек стал победителем юниорского чемпионата мира по шахматам по дополнительным показателям. Он выиграл у лидера последнего тура армянского шахматиста Мамикона Гарибяна.

По итогам чемпионата второе место занял гроссмейстер Эмин Оганян из Армении, третье место – сербский гроссмейстер Лука Будисавлевич.

Россияне Алексей Гребнев и Рудик Макарян заняли шестое и восьмое места соответственно; в их активе по 7,5 очка.

Чемпионат мира по шахматам среди юниоров и юниорок прошёл со 2 по 13 июня в Гандинагаре, Индия. Он собрал 123 участников, включая 13 гроссмейстеров и 28 международных мастеров. У женщин победила 18-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмух.

Ранее стало известно, что Суперфиналы чемпионатов России по шахматам, которые пройдут в Барнауле с 16 по 29 августа, были включены в календарь соревнований Международной шахматной федерации (ФИДЕ).