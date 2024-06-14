Синхронист Мальцев победил в произвольной программе на Играх БРИКС, выступая один

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем произвольной программы соло на Играх БРИКС в Казани. Спортсмен был заявлен в этом виде один. Россиянин набрал 211,6542 балла.

Это его вторая золотая медаль на турнире. В четверг он стал победителем технической программы соло, набрав 267,3216 балла.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы. По итогам турнира разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.