Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Синхронист Мальцев победил в произвольной программе на Играх БРИКС, выступая один

Синхронист Мальцев победил в произвольной программе на Играх БРИКС, выступая один
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем произвольной программы соло на Играх БРИКС в Казани. Спортсмен был заявлен в этом виде один. Россиянин набрал 211,6542 балла.

Это его вторая золотая медаль на турнире. В четверг он стал победителем технической программы соло, набрав 267,3216 балла.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы. По итогам турнира разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

Материалы по теме
Синхронист Мальцев — победитель технической программы соло на Играх БРИКС
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android