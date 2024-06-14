Синхронист Мальцев рассказал, насколько сложно собраться, зная, что точно будешь призёром

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, что Игры БРИКС для него — главный старт сезона, к которому он готовился в течение всего года.

— Насколько сложно собраться на выступление, зная, что ты точно будешь в призах?

— Это главный старт сезона. Единственный турнир, где мы можем принять участие. Мы готовились в течение всего года именно к Играм БРИКС, усложняли программы. Два соло уже прошло, впереди ещё два дуэта.

Для нас каждая программа уникальна. Мы к каждой готовимся очень ответственно. Мы не думаем о медалях, о каких-то местах. Настраиваемся просто на идеальное исполнение программы, — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, в пятницу Мальцев стал победителем произвольной программы соло на Играх БРИКС в Казани. Синхронист выступал в этом виде один. Это вторая золотая медаль Мальцева на турнире. В четверг он стал победителем технической программы соло.