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Василина Хондошко победила в произвольном соло на Играх БРИКС

Василина Хондошко победила в произвольном соло на Играх БРИКС
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Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала победителем в произвольной программе соло на Играх БРИКС. Хондошко заработала 288,8397 балла. На Играх это первая золотая медаль спортсменки.

В четверг в технической программе Хондошко стала серебряным призёром, набрав за своё выступление 296,4750 балла. Она уступила только трёхкратной олимпийской чемпионке и 16-кратной чемпионке мира из России Светлане Колесниченко.

В произвольной программе среди женщин второе место заняла россиянка Александра Кузнецова. Тройку лидеров замкнула представительница Казахстана Полина Мерзлякова.

Ранее российский синхронист Александр Мальцев стал победителем произвольной программы соло на Играх БРИКС в Казани. Это вторая золотая медаль спортсмена на Играх.

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