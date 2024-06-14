Василина Хондошко победила в произвольном соло на Играх БРИКС

Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала победителем в произвольной программе соло на Играх БРИКС. Хондошко заработала 288,8397 балла. На Играх это первая золотая медаль спортсменки.

В четверг в технической программе Хондошко стала серебряным призёром, набрав за своё выступление 296,4750 балла. Она уступила только трёхкратной олимпийской чемпионке и 16-кратной чемпионке мира из России Светлане Колесниченко.

В произвольной программе среди женщин второе место заняла россиянка Александра Кузнецова. Тройку лидеров замкнула представительница Казахстана Полина Мерзлякова.

Ранее российский синхронист Александр Мальцев стал победителем произвольной программы соло на Играх БРИКС в Казани. Это вторая золотая медаль спортсмена на Играх.