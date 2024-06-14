«Приняли это как данность». Мальцев — об условиях допуска россиян World Aquatics

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, что когда World Aquatics объявила о критериях допуска россиян на международные турниры, он принял это как данность.

— Что вы почувствовали, когда World Aquatics объявила о критериях допуска россиян на международные турниры?

— Действительно, условия, которые были выставлены, очень некорректные, на наш взгляд. Обидно, что они принимают решение отстранять спортсменов по национальному признаку. Но мы приняли это как данность и теперь выступаем в тех условиях, в которых у нас есть возможность. Хотелось бы, чтобы внутри России было больше возможности выступать. Потому что на Играх дружбы, которые планировались и перенесены, там нет дисциплин, в которых мы выступаем, например. Для нас выступление там было бы дополнительным стимулом, — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.