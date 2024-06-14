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Российские гимнасты не смогут выиграть все медали Игр БРИКС

Российские гимнасты не смогут выиграть все медали Игр БРИКС
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что российские гимнасты не смогут завоевать все медали Игр БРИКС из-за регламента.

Гимнастический турнир в Казани является международным соревнованием, поэтому на медали в каждой дисциплине могут претендовать только по два спортсмена из одной страны.

«Да, у наших гимнастов нет возможности выиграть все медали Игр БРИКС. Все дело в том, что это международные старты и, согласно регламенту, на медали могут претендовать только по два спортсмена от страны. Так было в первый день, когда разыгрывались награды в многоборье, так будет и в два последующих, когда состоятся финалы на отдельных снарядах», — приводит слова Родионенко ТАСС.

На Играх БРИКС такой регламент действует не только в спортивной, но и художественной гимнастике. Согласно регламенту Международной федерации гимнастики на международных соревнованиях медали в отдельной дисциплине могут получить не более двух спортсменов от страны, имеющих лучшие результаты.

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 23 июня. 14 и 15 июня пройдут финалы в гимнастических упражнениях на отдельных снарядах.

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