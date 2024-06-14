«Дискриминация спортсменов по национальному признаку». Мальцев — о политике МОК

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался о политике МОК.

«Политика МОК — это тоже нарушение принципов олимпизма и дискриминация спортсменов по национальному признаку. Поэтому я категорически против этого и не поддерживаю политику этой организации и международных федераций», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Ранее Александр Мальцев заявил, что, когда World Aquatics объявила о критериях допуска россиян на международные турниры, он принял это как данность.

Напомним, на Играх БРИКС, которые проходят с 12 по 23 июня в Казани, Мальцев заработал уже две золотые медали. Он стал победителем в технической и произвольной программе соло.